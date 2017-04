அமெரிக்க குண்டு வீச்சில் சிக்கி ஆப்கனில் ஒரு மினி கேரளாவே காலி!

நேற்று இரவு அமெரிக்கா நடத்திய மிகப்பெரிய குண்டு வீச்சு தாக்குதலில் கேரளாவிலிருந்து சென்று ஆப்கனில் தங்கியிருந்த மலையாளிகள் 21 பேரும் கொல்லப்பட்டுவிட்டதாக இந்திய உளவுத்துறைக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது.

English summary

The United States of America dropped the Mother of all Bombs at Nangarhar in Afghanistan on Thursday and Indian Intelligence agencies suspect that the mini Kerala may have been destroyed. It may be recalled that around 21 Keralites had gone missing last year and as per the Intelligence agencies, they had taken shelter in Nangarhar in Afghanistan.