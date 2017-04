100 அடி உயரத்தில் பழுதாகி நின்ற ரோலர் கோஸ்டர்... அந்தரத்தில் தொங்கியவர்கள் மீட்பு

அமெரிக்காவில் உள்ள தீம் பார்க்கில் 100 அடி உயரத்தில் ரோலர் கோஸ்டர் பழுதாகி நின்றதை தொடர்ந்து அதில் ஊசலாடிக் கொண்டிருந்த 24 பேர் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டனர்.

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 19:54 [IST]

English summary

24 were ridden in roller coaster in America's theme park. It was struck in 100 feet height. Rescue team rescued the 24 safely.