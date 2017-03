அமெரிக்காவில் மீண்டும் ஒரு இனவெறி சம்பவம்.. லெபனானுக்கு திரும்பிப்போ என சீக்கிய பெண்ணிடம் மிரட்டல்

லெபனானுக்கு திரும்பிப் போ என சீக்கிய பெண்ணை அமெரிக்கர் ஒருவர் ஓடம் ரயிலில் திட்டிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A Sikh-American girl was harassed on a subway train here when a man, mistaking her to be from the Middle East, allegedly shouted "go back to Lebanon.