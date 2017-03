அமெரிக்காவில் தொடரும் பயங்கரம்- மேலும் ஒரு இந்தியர் மீது துப்பாக்கிச் சூடு

அமெரிக்காவில் இந்தியர்கள் மீதான தாக்குதல்கள் தொடருகிறது. சியாட்டிலில் சொந்த நாட்டுக்கு திரும்பச் செல்லுமாறு கூறிய மர்மநபர் ஒருவர் சீக்கியர் ஒருவர் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளார்.

Story first published: Sunday, March 5, 2017, 9:09 [IST]

