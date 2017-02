நடத்தையில் சந்தேகம்... மனைவி காதுகளை துண்டித்த கணவன்... ஆப்கனில் அதிர்ச்சி

நடத்தையில் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தால் கணவர் ஒருவர் மனைவியின் காதுகளை துண்டித்துள்ளார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A suspicious husband has cut his wife's ears in Afghanistan. The wife named Jerina says can not live with her husband anymore.