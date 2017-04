தங்கை அழகு மீது பொறாமை.. கண்களை பிடுங்கி, காதுகளை அறுத்து 140 முறை குத்தி கொன்ற கொடூர அக்கா

ரஷ்யாவில் 17 வயது மாடல் அழகியை பொறாமையால் அக்காவே கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A teenage model was allegedly stabbed to death 140 times by her jealous elder sister who gouged her eyes out and cut off her ears. The victim has been identified as Stefania Dubrovina in St Petersburg, Russia.