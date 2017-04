ஓடும் காரில் இருந்து கழன்று உருண்டு ஓடி வந்த டயர்... ஃபார்மஸிக்குள் புகுந்ததில் பீதி!- வீடியோ

துருக்கியில் ஓடும் காரில் இருந்து கழன்டு உருண்டு ஓடி வந்த டயர் ஃபார்மஸிக்குள் புகுந்த வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, April 21, 2017, 10:47 [IST]

English summary

A tyre fell off a moving vehicle in Turkey, bounced into a pharmacy and hit two people. The incident took place in Turkey's Adana province last Friday.