சென்ற வார உலக நிகழ்வுகளின் புகைப்படத் தொகுப்பு (29 மே - 5 மே 2017)

கடந்த வாரம் உலகம் முழுவதும் நடைபெற்ற நிகழ்வுகளில் சிறந்த படங்களை தேர்வு செய்து இங்கு வழங்கியுள்ளோம்.

Mario Anzuoni / Reuters கலிஃபோர்னியாவில் உள்ள லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் ஹாலிவுட் வாக் ஆஃப் ஃபேம் என்ற பகுதியில் நடிகர்கள் கர்ட் ரஸ்ஸெல் மற்றும் கோல்டி ஹான் ஆகிய இரு நட்சத்திரங்களும் முத்தம் பரிமாறிக் கொண்ட காட்சி. Arnd Wiegmann / Reuters சுவிட்ஸர்லாந்தில் மே தினத்தின் போது நடைபெற்ற போராட்டத்தில், அதில் கலந்து கொண்ட கோமாளி வேடம் தரித்த போராட்டக்காரர் ஒருவர் மழையிலிருந்து போலீஸாரை பாதுகாக்கும் காட்சி. EPA Hayden Paddon of New Zealand drives his Hyundai i20 Coupe Facundo Arrizabalanga / EPA Prince Philip, The Duke of Edinburgh and Elizabeth II leave Buckingham Palace in London, Wolfgang Rattay / Reuters German Chancellor Angela Merkel, Svein Richard Brandtzaeg, President and Chief Executive Officer of Rolled Products and Norwegian Prime Minister Erna Solberg are seen during the official opening of a production line ஜெர்மனியின் க்ரிவென்பிராய்கில் உள்ள நார்வேவின் ஹைட்ரோ அலுமினியம் கிளை நிறுவனத்தில் உள்ள உற்பத்தி பிரிவு ஒன்றிலிருந்து புகைப்படத்திற்காக போஸ் கொடுக்கும் ஜெர்மன் சான்சலர் ஏங்கெலா மெர்கல், தலைமை செயல் அதிகாரி சீன் ரிச்சர்ட் பிராண்ட்சேக் மற்றும் நார்வே பிரதமர் எர்னா சோல்பெர்க். Kazuhiro Nogikazuhiro / AFP Nemophila flowers Jonathan Brady / PA Liberal Democrat leader Tim Farron speaks during a general election campaign visit to Harts Boatyard on the banks of the river Thames in Surbiton, south London Reuters Horses in the snow Dimitrios Kambouris / Getty Images Katy Perry at Metropolitan Museum of Art

அனைத்து புகைப்படங்களும் காப்புரிமைக்கு உட்பட்டது.

