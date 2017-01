கிளிநொச்சி: ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவு போராட்டத்தில் பங்கேற்று திரும்பிய யாழ். மாணவர் விபத்தில் பலி!

கிளிநொச்சியில் தமிழக ஜல்லிக்கட்டு புரட்சிக்கான ஆதரவு போராட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்றுவிட்டு திரும்பிய யாழ்ப்பாண பல்கலைக் கழக மாணவர் சாலை விபத்தில் பலியானார்.

Story first published: Friday, January 20, 2017, 16:52 [IST]

English summary

A Jaffna Student Subramaniam Muralidharan who particpating Pro-Jallikattu protest in Kilinochi was killed in accident on Thursday.