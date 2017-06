கைதவறி உடைத்த பிரேஸ்லெட்டு... ரூ.28 லட்சம் விலை சொன்ன கடைக்காரர்... கிறுகிறுத்து விழுந்த பெண்

Subscribe to Oneindia Tamil

அச்சமயம் அந்த பொருள் உடைந்துவிட்டாலோ, அல்லது சேதமடைந்துவிட்டாலோ அப்பொருள் விற்கப்பட்டதாக கருதப்படும் ("consider it sold if broken" signs in stores?). மேலும் அதற்கான விலையை உடைத்தவரிடையே வசூலிக்கப்படும் என்று அறிவிப்பு வெளியிட்டிருப்பர்.

Story first published: Thursday, June 29, 2017, 9:48 [IST]

English summary

A chinese lady who was seeing bracelet in a shop it slipped and broke. When she was informed that the bracelet was worth 300,000 Yuan, the woman faints.