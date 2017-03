அமெரிக்காவில் ஒரே வாரத்தில் மற்றொரு பயங்கரம்.. இந்திய தொழிலதிபர் சுட்டுக் கொலை

தெற்கு கரோலினா பகுதியில் தொழிலதிபர் ஹர்னிஷ் பட்டேல் சுட்டுக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். லன்காஸ்டர் பகுதியில் தனது நிறுவனத்தை மூடிவிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பியபோது இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Indian-origin businessman has been shot dead outside his home in South Carolina, media reports said.