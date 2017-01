ஜெயலலிதா பெயரில் அமெரிக்காவில் சேவை மையம்

அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டனில் உள்ள கேபிடல் ஹில்லில் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா பெயரில் சேவை மையம் தொடங்கபட்டுள்ளது.

English summary

The US MPs was launched jayalalithaa's service center for women.