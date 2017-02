ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்தினால் என்னவாகும்? சவுதி வாலிபரின் வைரல் வீடியோ

சவுதியில் எண்ணை கிணறு செயல்படுவதையும், ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்தையும் ஒப்பிட்டு அந்த வீடியோவில் வாலிபர் ஒருவர் பதிவு செய்துள்ளார்.

English summary

An video released by Saudi youth about Neduvasal hydrocarbon extraction going viral in social media.