பிரேசில் சிறையில் பயங்கர கலவரம்... 60 கைதிகள் பலி

பிரேசில் நாட்டில் சிறைக்குள் கைதிகளுக்கிடையே ஏற்பட்ட பயங்கர மோதலில் 60 பேர் கொடூரமாகக் கொல்லப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Around 60 people have been killed in a bloody prison riot sparked by a war between rival drug gangs in the Amazon jungle city of Manaus, officials said on Monday,