மசாஜ் நிலையத்தில் பயங்கர தீ விபத்து.. 18 பேர் உடல் கருகி சாவு

சீனாவில் மசாஜ் நிலையம் ஒன்றில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் 18 பேர் உடல்கருகி உயிரிழந்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

At least 18 people were killed and two others injured on Sunday in a fire incident at a foot massage parlour in east China’s Zhejiang Province.