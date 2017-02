பூமியின் 7 "கஸின்ஸ்".. அதில் எத்தனையில் நாம் வாழ முடியும் தெரியுமா? சுவாரசிய தகவல்கள்

பூமியை போன்ற 7 புதிய கிரகங்களில் நாம் எத்தனை கிரகங்களில் வாழ முடியும் என்பது தொடர்பான சுவாரஸ்ய தகவல்களை நாசா வெளியிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 11:46 [IST]

English summary

Nasa found 7 planets like earth. Astronomers say at least three of the worlds may be habitable, and could be studied for signs of life within a decade.