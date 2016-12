சீனா, சிங்கப்பூர், ஆஸ்திரேலியாவில் புத்தாண்டு பிறந்தது.. மக்கள் உற்சாக கொண்டாட்டம்

சீனா, சிங்கப்பூர், ஆஸ்திரேலியாவில் புத்தாண்டை மக்கள் உற்சாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 18:52 [IST]

English summary

AUstralia celebrate new year with fireworks and live music on the party agenda in most major cities.