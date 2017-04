இந்தியாவிற்கு எதிரான எந்த செயலையும் வங்கதேசம் அனுமதிக்காது.. பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா உறுதி

இந்தியாவிற்கு எதிரான எந்த செயலையும் வங்கதேசம் அனுமதிக்காது என இந்திய ராணுவ தளபதி பிபின் ராவத் உடன் நடந்த சந்திப்பின் போது அந்நாட்டு பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Prime Minister Hasina reiterated her government's firm commitment towards not allowing anyone to use her country's soil to target India.