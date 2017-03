ஷார்ஜாவில் நாளை ரத்ததான முகாம்: அமீரக அடையாள அட்டை கட்டாயம்!!!

ஷார்ஜாவில் நாளை நடைபெறும் ரத்ததான முகாமில் பங்கேற்பவர்கள் அமீரக அடையாள அட்டையை கட்டாயம் கொண்டுவர வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

blood donation camp held tomorrow in Sharjah. People who are coming for donating blood they should bring their emirates identity card.