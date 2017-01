433 மில்லியன் மதிப்பிலான 1 பவுண்ட் நாணயங்களை செல்லாதவையாக அறிவித்தது இங்கிலாந்து அரசு

433 மில்லியன் மதிப்பிலான 1 பவுண்ட் நாணயங்கள் செல்லாது என இங்கிலாந்து அரசு அறிவித்துள்ளது.

Tuesday, January 3, 2017, 21:45 [IST]

The British government will launch a new one pound coin at the end of March and scrap the current one by October.