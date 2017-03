லண்டன் தீவிரவாத தாக்குதல்.. பிரதமர் தெரசா பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டார்!

பிரிட்டன் பிரதமர் தெரசா மே பாதுகாப்பாக உள்ளார் என அந்நாட்டு பாதுகாப்ப அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Story first published: Wednesday, March 22, 2017, 21:36 [IST]

English summary

Britain's Prime minister Theresa may is safe. around 400 MPs also being safe Britain security officials said.