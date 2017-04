குட் டச் எது.. பேட் டச் எது.. ஆட்டிசம் குழந்தைகளுக்கு கற்றுத் தரும் "எந்திரன்"!

ஆட்டிசம் பாதித்த குழந்தைகளுக்கு சமூக திறன்களை கற்றுக் கொடுக்கும் ரோபோவை பிரிட்டன் நாட்டு விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர்.

English summary

Kasper robot helps Autism children to learn social skills. Children learns easily from this child like robot. It was developed by the University of Hertfordshire, also sings song, imitates eating, plays the tambourine and combs his hair during their sessions aimed at helping Finn with his social interaction and communication.