சிலம்பம் சுற்றும் கனடா பிரதமர்: சமூக வலைதளங்களில் வலம் வரும் புகைப்படம்!!

கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ சிலம்பம் சுற்றும் புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வலம் வருகிறது. ஜஸ்டின் ட்ரூடோ நேற்று தமிழில் பொங்கல் வாழ்த்து கூறினார்.

English summary

Canadian Prime minister rotating Tamil's tradition art silambam in a tamil cultural festival in canada. That photo is now spreading in social network.