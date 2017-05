கணினிகளைப் பதம்பார்க்க அடுத்த வைரஸ் ரெடி... ரான்சம்வேரைத் தொடர்ந்து வருகிறது உய்விஸ்

உலக அளவில் கணினிகளை பதம்பார்த்த ரான்சம்வேர் வைரஸைத் தொடர்ந்து, கம்ப்யூட்டர்களை தாக்க ரெடியாக இருக்கிறது 'உய்விஸ்' என்ற வைரஸ். இதுகுறித்த தகவலை சீனா வெளியிட்டு அடுத்த அதிர்வை கிளப்பியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

China’s National Computer Virus Emergency Response Center said, UIWIX encrypts and renames files through a bug in the Windows operating system.