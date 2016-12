சீன நாய் கறி திருவிழாவில் இருந்து தப்பி பிழைத்து கனடாவுக்கு எஸ்கேப் ஆன நாய்கள்!

சீனாவில் நாய் கறி திருவிழாவுக்கு பலிகொடுக்க வைத்திருந்த நாய்களை கனடா விலங்குகள் நல அமைப்பினர் காப்பாற்றினர். அவை தற்போது கனடா கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது.

English summary

In China, Dog meat festival to be held on December month. Now the Yulin People is getting ready for the festival. For that They brought so many dogs in many places and Put that dogs in to the cage. But suddenly animal welfare organization from Canada rescued those dogs which were in cage. They are currently carried to Canada.