எரியும் பனிக்கட்டி.. சீனாவில் புதிய எரிபொருள் கண்டுபிடிப்பு- யாருக்கு உரிமை என நாடுகளுக்கிடையே சண்டை

சீனாவில், எரியும் பனிக்கட்டி வடிவில் புதிய எரிபொருள் வளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Way to new global energy revolution: Chinese miners have managed to extract 'combustible ice' from the seafloor of the South China Sea.