தைவானில் களைகட்டிய சித்திரை திருவிழா!

தைவானில் தமிழ்ச்சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற சித்திரை திருவிழாவில் ஏராளமானோர் உற்சாகத்துடன கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Chithirai festival conducted in Taiwan by the Tamil association. Many tamil people have participated in the festival.