கொலம்பியாவில் புயல்மழையால் நிலச்சரிவு: 254 பேர் பலி... மீட்பு பணிகள் தீவிரம்

கொலம்பியாவின் மகோவா நகரில் கடுமையான நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு 254 பேர் பலியாகிவிட்டனர். மேலும் பலி எண்ணிக்கை உயரும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Colombia's security forces are searching for hundreds of missing people after heavy mudslides left at least 254 dead.