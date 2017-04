நிழல் உலக தாதா தாவூத் பற்றி உலா வரும் மர்ம தகவல்கள்!

மும்பை நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்ராஹிம் பற்றியும், உடல் கோளாறுகள், மரணம் பற்றியும் பல தகவல்கள் உலா வருகின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Dawood Ibrahim may be dead. He had suffered a heart attack and was undergoing treatment in Karachi.