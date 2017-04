நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்ராகிமுக்கு மாரடைப்பு - மரணமடைந்திருக்க வாய்ப்பு?

நிழல் உலக தாதா' தாவூத் இப்ராகிமுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு அவர் உயிருக்கு போராடி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Dawood fled from India in the 1980s following a crackdown on the underworld in Mumbai. Since then he has been seen a lot in Dubai attending film parties and cricket matches. However following the 1993 blasts he fled to Pakistan.