உயிருக்காக போராடி வருகிறார் தாவூத் இப்ராஹிம்- கண்காணிக்கும் உளவுத்துறை

பாகிஸ்தானில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள மும்பை நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்ராஹிம் உயிருக்கு போராடி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளனர்.

English summary

A day after news regarding Dawood Ibrahim's failing health broke out, Intelligence agencies are keeping a close watch on the developments. An IB official confirmed that he is in very bad condition and is admitted at the Aga Khan hospital in Karachi.