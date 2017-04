தமிழகத்தில் விரைவில் திமுக ஆட்சி ஸ்டாலின் தலைமையில் மலரும்.. துபாயில் அன்பில் மகேஷ்

தமிழகத்தில் விரைவில் திமுக ஆட்சி மலரும் என துபாயில் நடைபெற்ற ஸ்டாலினின் பிறந்த நாள் விழாவில் திமுக சட்டசபை உறுப்பினர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்தார்.

English summary

DMK working prresident Stalin's 65th birth day celebrations held in Dubai. DMK MLA Anbil Mahesh has participated in the programme. He said DMK govt will be formed soon.