பிரதமர் மோடிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த டிரம்ப்.. எதற்கு தெரியுமா?

அமெரிக்க அதிபர் டெனால்ட் டிரம்ப், தொலைபேசியில் பிரதமர் மோடிக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

US President Donald Trump called up Prime Minister Narendra Modi on Monday evening and congratulated him on the BJP's huge success in 5 state election.