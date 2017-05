ஒரு பக்கம் போர்க்கப்பல், மறுபக்கம் பேச்சுவார்த்தைக்கும் துண்டு.. வட கொரியாவை சீண்டும் டிரம்ப்?

வடகொரியா-அமெரிக்கா நடுவேயான வார்த்தை சண்டை, இன்னொரு உலகப்போர் வந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் உலக நாடுகளைத் தள்ளியுள்ளது.

English summary

USA president Donald Trump says he could meet with North Korea’s leader, if it would be appropriate for me to meet with him, I would absolutely, I would be honored to do it," said Trump.