மெட்ராஸ் சுவர் மாதிரி மெக்சிகோ சுவரை விட்டுத்தர மறுக்கும் ட்ரம்ப்.. கட்டியே தீருவேன் என உறுதி

"திட்டமிட்ட காலத்திற்கு முன்பே மெக்சிகோ எல்லையில் சுவர் அமைக்கும் பணி ஆரம்பிக்கப்படும்" என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்தார்.

English summary

If Mr Trump is unable to make Mexico bear the costs of the wall then the wall is expected to cost almost $22 billion, or $170 per US household.