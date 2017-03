இலங்கையை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்த ஐ.நா.வில் அன்புமணி வேண்டுகோள்

இலங்கை மீதான போர்க்குற்ற விசாரணையை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று ஐ.நா.மனித உரிமை பேரவையில் பாமக இளைஞரணி தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி வலியுறுத்தினார்.

English summary

Dr Anbumani has spoken in UNO demanding international investigation on genocide of Tamil in Sri Lanka.