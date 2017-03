துபாய் ஈமான் அமைப்பின் சார்பில் விருது பெற்ற தமிழக அறிவியல் அறிஞருக்கு பாராட்டு விழா!!

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மாநாட்டில் விருது பெற்ற தமிழக பொறியாளருக்கு துபாய் ஈமான் அமைப்பின் சார்பில் பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது.

English summary

Dubai Eeman center has organised a appreciation ceremony for Tamil nadu engineer MJ.Muhamed iqpal who was getting award in Indian Union Muslim League.