பிஜி தீவில் பயங்கர நிலநடுக்கம்- சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டு வாபஸ்

பிஜி தீவுகளில் பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து விடுக்கப்பட்ட சுனாமி எச்சரிக்கை வாபஸ் பெறப்பட்டது.

English summary

A magnitude-7.2 earthquake hit near the Fiji, causing a tsunami warning for parts of the Pacific Ocean. After that tsunami threat to Fiji has been canceled.