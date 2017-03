பாகிஸ்தானில் நிலநடுக்கம்: ரிக்டரில் 4.2 ஆக பதிவு

பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத் நகரைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Earthquake measuring 4.2 on Richter Scale hits Swat and surrounding areas of Pakistan.