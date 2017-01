பாலியல் பலாத்காரம் செய்து 8 வயது சிறுமி கொலை.. உடலை சூட்கேசில் அடைத்து வைத்த கொடூரம்

சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்து, சூட்கேசிஸ் அடைத்து வைத்த கொடூரனை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Eight-year-old girl's body is found stuffed in a suitcase after she was raped and murdered on her way to a school party