பயணியை தாறுமாறாக இழுத்து தூக்கிப் போட்ட விமான பணியாளர்கள்... வைரலாக பரவும் வீடியோ

அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த பயணியை, விமானப் பணியாளர்கள் தாறுமாறாக இருக்கையில் இருந்து தூக்கி போட்ட வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik

English summary

An incident involving the crew members of an American airline, who allegedly dragged and violently removed a man of Asian-origin from one of their aircrafts, created a huge social media debate.