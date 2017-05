25 தமிழர்களை சுட்டுக்கொன்ற நாயுடுவை கைது செய்க.. அமெரிக்க மேயருக்கு பறந்த மெயில்கள்!

செம்மரம் வெட்டிய தொழிலாளர்கள் கொலை சம்பவத்திற்காக, சந்திரபாபு நாயுடுவை கைது செய்ய வேண்டும் என்று இ-மெயில் புகாரில் கோரிக்கைவிடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 14:09 [IST]

English summary

Anonymous emails asking Mayor of Irving, Texas Mr.Beth Van Duyne to arrest Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu who is on visit to that city has created a major flutter. Naidu is in the US for a week on an official tour.