3 நூற்றாண்டுகளை கடந்த பெண் எம்மா மொரானோ 117 வயதில் மறைந்தார்

உலகின் அதிக வயதான பெண் எம்மா மொரானோ தன்னுடைய 117-ஆவது வயதில் மறைந்தார்.

English summary

Emma Morano, who was born on November 29, 1899, passed away in her armchair in Verbania, Italy, on Saturday.