9/11 தீவிரவாத தாக்குதல்.. இதுவரை வெளிவராத அதிர்ச்சி படங்களை வெளியிட்டது எப்.பி.ஐ

அல்கொய்தா தீவிரவாத தாக்குதல் நடைபெற்ற போது எடுக்கப்பட்ட அரிய புகைப்படங்களை அமெரிக்க புலனாய்வு நிறுவனமாக எப்.பி.ஐ வெளியிட்டுள்ளது.

New FBI photos show devastation at the Pentagon after 9/11 attacks https://t.co/mJlcJAbXqu pic.twitter.com/o8O6A5qQvK

PHOTOS: Never-before-seen photos from 9/11 attack on Pentagon released by FBI -> https://t.co/C5FdpmwHta #KHOU pic.twitter.com/GVxPY2kQRF

English summary

The FBI has released photos from the attack at the Pentagon on September 11, 2001.