பாஸ்போர்ட்டை தொலைத்தால் அபராதம் விதிக்கப்படும்- மலேசிய அரசு அதிரடி

பாஸ்போர்ட்டை தொலைவப்பவர்களுக்கு இனி அபராதம் விதிக்க மலேசிய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. பாஸ்போர்ட்டை தொலைப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 10:18 [IST]

English summary

Malaysian government announced that Fine will be charged from people who missed their passport in the country. number missing passports are increasing day by day to control this government has decided to impose penalty.