அரசு குழந்தைகள் காப்பகத்தில் கலவரத்தால் வைக்கப்பட்ட தீ - 35 சிறுமிகள் கருகி சாவு

கவுதமாலா நாட்டில் உள்ள அரசு குழந்தைகள் காப்பகத்தில் ஏற்பட்ட கலவரத்தில் அங்கு தீ வைக்கப்பட்டதில் 253 சிறுமிகள் உயிரிழந்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Fire that killed at least 35 girls at a shelter for troubled youths erupted when some of them set fire to mattresses to protest rapes and other mistreatment at the badly overcrowded institution, the parent of one victim said Thursday.