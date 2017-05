மெக்ஸிகோ பட்டாசு குடோனில் பயங்கர தீ விபத்து: 14 பேர் பலி; 22 பேர் படுகாயம்

மெக்சிகோவில் உள்ள பட்டாசு குடோனில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் 14 பேர் பலியாகினர், 22 பேர் படுகாயம் அடைந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

14 people were killed and several others were injured in an explosion that ripped apart a fireworks warehouse in Mexico City on Tuesday.