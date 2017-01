2017- ம் ஆண்டின் முதல் குழந்தை எங்கு பிறந்தது தெரியுமா?

2017-ம் ஆண்டின் முதல் குழந்தை சரியாக 00.01 மணிக்கு பிரிட்டன் நாட்டில் பிறந்துள்ளது.

English summary

Britain's first baby of 2017 was born at 00.01, just a minute into the New Year.