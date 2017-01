அமெரிக்காவில் வரலாற்று சாதனை.. 3 தமிழர்கள் உட்பட 5 இந்தியர்கள் எம்.பி.களாக பதவி ஏற்பு!

அமெரிக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக 3 தமிழர்கள் உட்பட இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த 5 பேர் பதவி ஏற்றுக்கொண்டனர்.

English summary

Includig three tamils, 5 Indians swearing as MP of US Parliament. Among the five indians three are belongs to chennai, Tamil nadu. They 5 persons were enters in the US parliament behalf of Democratic party.