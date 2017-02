ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் நகர வணிக வளாகத்தில் நொறுங்கி விழுந்த விமானம்.. 5 பேர் பலி

ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் நகரில் உள்ள வணிக வளாகத்தில் விமானம் விழுந்து நொறுங்கி விபத்தில் 5 பேர் பலியானதாக விக்டோரியா காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Five people have died as a result of Victoria's worst civil aviation accident in 30 years, after a plane crashed into a shopping centre near Melbourne's Essendon Airport, authorities say.